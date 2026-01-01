Надявам се да излезем с някакъв оперативен план и с яснота кой какво поема като ангажимент, каза кметът на София Васил Терзиев, който днес инициира среща с „Топлофикация София“ и представители и на Министерството на образованието (МОН). Целта е да се реагира на проблемите на всички студенти, които са без топла вода и парно.

По думите на кметът проблемът е многогодишен, десетилетия не се е инвестирало достатъчно в мрежата и сега просто резултатът е плачевен. Затова и се налагат спешни мерки, коментира Терзиев.

"Наследили сме го този проблем, но вместо да се оплакваме, трябва всички заедно като институции отговорно да седнем да му намерим решение", посочи той.

Този сезон трябва да намерим решение, за да може максимално бързо да се излезе от авариен режим в части от „Младост“, „Дружба“, „Студентски град“, каза още Терзиев.

Той посочи, че има план за повечето части от кварталите с авариен режим. „Най-голямото предизвикателство са високите части, където е Академията на МВР, Американският колеж и общежитията в Студентски град. Но се надявам утре да излезем с конкретен план какво и кога ще се случи. И трябва да видим колко скъпо ще бъде реализацията на този план“, отбеляза кметът.

„Булгаргаз“ ЕАД изпрати писмо до „Топлофикация София“ ЕАД, както и до всички компетентни институции, с настояване до 31 декември 2026 г. двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро, съобщи общественият доставчик по-рано.

"Ние сме говорили с „Булгаргаз“ по тази тема. Ясно сме заявили, че един от малкото начини, по които може да бъдат удовлетворени двете структури, е да ни бъдат признати много от разходите фонда за енергийна сигурност. Ние смятаме, че това би успокоило нещата, но в крайна сметка тук държавата трябва да си влезе в ролята", коментира Терзиев във връзка с писмото на „Булгаргаз.