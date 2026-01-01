Националното представителство на студентските съвети (НПСС) изпрати официална позиция до „Топлофикация София“ ЕАД и до Столичната община с настояване за незабавни действия за възстановяване на отоплението и топлата вода в засегнатите студентски общежития в район „Студентски“. Организацията поиска и спешна работна среща с отговорните институции за уточняване на необходимите мерки, сроковете за изпълнението им и отговорниците за тях, се съобщава в позиция от НПСС.



Уточнява се, че повод за нея са множеството сигнали, получени през последните дни от студенти. В част от общежитията те съобщават за липса на отопление и топла вода, а в други - за недостатъчно отопление и непостоянна температура на водата. НПСС изразява дълбока загриженост, че при понижаването на температурите студентите остават в условия, които засягат здравето, личната им хигиена и възможността да се подготвят пълноценно за учебните занятия.



НПСС настоява „Топлофикация София“ да посочи конкретни срокове за възстановяване на услугите във всяко засегнато общежитие, да извърши съвместни проверки със стопанисващите организациите и да предостави ясна информация за причините за прекъсванията и необходимите технически действия.



В позицията се отправя призив към кмета на Столичната община да координира работата между дружеството, район „Студентски“, висшите училища и управите на общежитията. Организацията настоява студентите да получават ежедневно актуална информация по блокове до пълното възстановяване на отоплението и топлата вода.



Сред исканията е и своевременното публикуване на предварителни графици за бъдещи ремонти, технически профилактики и други планирани дейности. Те следва да съдържат точните дати, засегнатите блокове и очакваната продължителност на прекъсванията, като информацията достига своевременно до студентите, управите на общежитията и до студентските съвети.



НПСС очаква писмен отговор и организиране на спешна работна среща с участието на студентските представители, на която да бъдат съгласувани конкретни мерки и срокове за решаване на проблема.



Организацията следи условията за живот в студентските общежития и заявява готовност да отстоява интересите на студентите пред българските институции, включително чрез организирани протестни действия. „За студентите всяко забавяне означава още една вечер в студена стая и още една сутрин без топла вода“, се посочва в позицията от ръководството на НПСС.

По-рано днес ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски", на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), на Техническия университет в София и на Медицинския университет-София настояха за незабавно възстановяване на топлата вода и за включване на парното в общежитията в Студентския град. Това се посочва в съобщение, публикувано в сайта на Софийския университет.

В писмо до „Топлофикация-София“ и до „Софийска вода“, подписано от проф. Елиза Стефанова, проф. Димитър Димитров, проф. Георги Венков и проф. Бойчо Ланджов, ректорите на четирите университета настояват за изясняване на причините и за незабавно включване на парното и топлата вода във всички студентски общежития в района, в които живеят хиляди студенти.