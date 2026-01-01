Три организации от таксиметровия бранш изпратиха сигнал до Министерството на вътрешните работи с искане за мащабна специализирана полицейска операция срещу неправомерното заемане на таксиметровите стоянки в София. Съвместният сигнал на Европейския център за развитие на таксиметровите политики (ЕЦРТП), Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи (ЕКТКАС) и Съюз „Такси“ е адресиран до вътрешния министър, с копие до ГД „Национална полиция“, СДВР, отдел „Пътна полиция“ и Столичната община.

Според организациите стоянките системно се заемат от лични, служебни, доставни и други автомобили, които нямат право да ги използват, а това възпрепятства работата на таксиметровите водачи и достъпа на гражданите до услугата, включително обслужването на възрастни и трудноподвижни хора. Браншовиците напомнят, че с промените в Закона за движението по пътищата, в сила от 7 септември 2025 г., паркирането на обозначените таксиметрови стоянки вече е изрично забранено, но без ефективен контрол забраната остава без резултат.

Сред исканията на трите организации е операцията да продължи минимум 30 календарни дни, включително през почивните и празничните дни, и да обхване всички официално определени стоянки в 24-те административни района – с акцент върху централната градска част, летището, гарите, болниците, търговските центрове, метростанциите и хотелите. Браншът настоява още за санкциониране на нарушителите без избирателно прилагане на закона, принудително преместване на неправомерно паркираните автомобили, проверка на пътната сигнализация и маркировка, както и за постоянен последващ контрол и публичен отчет за резултатите.

„Не настояваме за създаване на нови законови привилегии, а за ефективно прилагане на вече действащите законови разпоредби. Очакваме конкретни действия на терен, измерими резултати и устойчив институционален контрол, а не единствено формален административен отговор“, заявяват от трите организации.

Сигналът е подписан от председателите Кирил Ризов („Съюз Такси“), Стойо Стоев (ЕКТКАС) и Николай Джумаков (ЕЦРТП), които изразяват готовност да съдействат на институциите, включително с информация за проблемните стоянки.