Студенти в "Студентски град" в София посрещат зимата без парно и топла вода. За поредна година проблемът с топлоснабдяването в общежитията създава сериозни затруднения на живеещите там. В блок 61 на УНСС и други общежития младежите са принудени да се справят със студа, да се къпят със студена вода или да търсят алтернативи за поддържане на личната си хигиена извън домовете си.

„Нямаме парно и топла вода приблизително 10 дни“, разказват пред NOVA студенти за периода, през който са без нормално топлоподаване. В някои от блоковете в района топлоснабдяването е възстановено през изминалите часове, но не навсякъде. По думите на студентите проблемът е свързан с остарялата водопреносна мрежа, по която се губи значителна част от топлата вода по пътя към общежитията.

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„Топлофикация“ се опитва да предотврати по-сериозни аварии, като повишава температурата и намалява дебита. Това обаче води до сегашното ни положение – нямаме никаква топла вода и почти никакво отопление“, обясни един от студентите.

За някои от тях липсата на топла вода продължава дори по-дълго. Студентка, която живее на по-горен етаж, разказва, че от около месец почти не е имала възможност да използва топла вода. „Случаите, в които имам, са единични. Вечер е напълно невъзможно да се изкъпя нормално, без да използвам леденостудена вода. Температурите са ниски и като цяло замръзваме“, споделя тя.

За да поддържат личната си хигиена, част от студентите са принудени да търсят решение извън общежитията. Някои използват фитнес залите в района, а други прибягват до добре познатите от миналото методи с кофа, канче и бързовар.

„Правила съм опити да се къпя със студена вода. Не е лесно, тежко е, но някак трябва да поддържаме личната си хигиена, без да разчитаме, че в даден момент „Топлофикация“ ще ни осигури топла вода“, допълва друга студентка.

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Ситуацията се усложнява и от ограниченията за използване на допълнителни електрически отоплителни уреди. По принцип правилата в общежитията не позволяват включването им заради опасност от претоварване на електрическата инсталация, падане на предпазителите и възникване на пожари. В конкретния случай обаче домоуправителят на 61-ви блок е направила компромис и временно е разрешила използването на отоплителни уреди. „Изключително благодарни сме на нашата домоуправителка, че направи този компромис“, разказва студентка.

По думите на живеещите в общежитията проблемът не е нов и се повтаря от години, най-често от септември и в последващите месеци. Липсата на топла вода и отопление се редува, като понякога студентите остават без едното, а друг път - без двете услуги едновременно. Прекъсванията продължават с дни, а в редки случаи се появява топла вода за кратко. Студентите твърдят, че многократно са подавали сигнали и са търсили съдействие от отговорните институции.

Предприети са действия и от страна на ръководството на общежитията. Председателят на домовия съвет на блок 61 е изпратил доклад до директора на поделение „Студентски столове и общежития“, в който подробно е описан проблемът. „Задействаха процеса по проверка на причината за проблема и бяха извикани техници. Но до момента реален резултат няма“, обяснява той.

Междувременно младежите продължават да посещават лекции и да се подготвят за изпити в условия, които трудно могат да бъдат определени като нормални за студентско общежитие. Налага им се да стоят в стаите си с няколко ката дрехи и завити с одеяла. Студентите настояват „Топлофикация София“ и отговорните институции да предприемат спешни действия за трайно решаване на проблема.