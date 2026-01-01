„Топлофикация София“ е изправена пред риск от фалит заради натрупани задължения, високи лихви, скъп природен газ и липса на основни ремонти на топлопреносната мрежа.

На този фон от „Спаси София“ предлагат ръководството на дружеството да се отчита на всеки две седмици пред ресорната комисия към Столичния общински съвет (СОС), както и да бъдат извършени технически и финансов одит.

Без парно и топла вода в Студентски град: студентите настояват за незабавни действия

Председателят на СОС Цветомир Петров заяви, че държавата чрез регулаторните си механизми притиска дружеството, като му продава скъп природен газ, а същевременно го кара да продава топлинната енергия на ниски цени.

По думите му проблемите са свързани и с лошото управление през последните 15-20 години, през които не са извършвани основни ремонти на топлопреносната мрежа. Петров припомни, че освен натрупаните задължения дружеството плаща и значителни лихви, част от които достигат 15-16%.

Той посочи, че от началото на месеца КЕВР отново е увеличила цената на природния газ с 30%, без да се предвижда поскъпване на топлинната енергия. Според Петров трябва ясно да се посочи кой ще поеме разликата между разходите на дружеството и приходите от продажбата на топлоенергия.

СОС вика ръководството на „Топлофикация София“ заради забавените ремонти

През следващата седмица ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано на заседание на комисия в СОС. Междувременно от „Спаси София“ обявиха, че ще предложат ръководството на дружеството да представя отчет на всеки две седмици пред Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС. В отчетите трябва да бъдат включени данни за приходите и разходите за изминалия период, местата, на които се извършват ремонти, тяхната стойност и последващият контрол.

Председателят на партията Борис Бонев определи предложението като „ръчно управление“ на „Топлофикация София“ от Общинския съвет.

БТА

От партията настояват също за технически и финансов одит на дружеството. По думите на Бонев докладът за технически одит е внесен преди 565 дни, но все още не е разгледан от общинските съветници, а предложението на кмета Васил Терзиев за финансов одит не е прието от една година.

Бонев смята, че без оценка на техническото състояние на дружеството не може да се определи къде са най-необходимите инвестиции. Следващата седмица от „Спаси София“ ще изпратят писма до „Булгаргаз“, Българския енергиен холдинг, КЕВР и Министерството на енергетиката с искане за спешна среща. На нея ще бъде предложено допълнително споразумение за изплащането на задълженията към „Булгаргаз“, което да позволи започване на погасяването и на главницата. Според Бонев в момента годишните плащания на дружеството покриват предимно лихвите.

Терзиев поиска СОС да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София“

Той заяви още, че работната група за бъдещето на „Топлофикация София“, създадена след среща между кмета и министъра на енергетиката през 2024 г., е заседавала само веднъж - преди около година и половина, без да стигне до решение.

По думите на Бонев общинският съвет, кметът и държавата трябва да работят съвместно за решаването на проблемите на дружеството, от чиито услуги за отопление и топла вода разчитат близо 700 000 софиянци.

В позиция до медиите кметът Васил Терзиев също коментира бъдещето на дружеството, като заяви, че Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за него. Според него изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза.