„Топлофикация София“ е в състояние на технически фалит, а задълженията ѝ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“. Това заяви енергийният анализатор Светомир Николов от програма „Геоикономика“ на Центъра за изследване на демокрацията в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му проблемът не се изчерпва със задълженията на столичната топлофикация. Финансовата тежест се прехвърля към доставчика на природен газ, а оттам и към държавния енергиен холдинг.

„Топлофикация София“ е най-големият единичен потребител на природен газ в страната. Годишното потребление на България е около 2,5 млрд. куб. метра. Николов посочи, че договорът за доставки на газ от Азербайджан е сред причините цената на синьото гориво у нас да остава по-ниска от тази в Западна Европа.

Увеличението на цената на природния газ с 32,5% ще се отрази на разходите на компаниите, които използват горивото. Според анализатора обаче това няма да доведе автоматично до промяна в сметките на домакинствата за парно и електроенергия, тъй като регулираните цени се определят на годишна база, докато цената на газа се утвърждава всеки месец.

По-високите разходи могат да окажат натиск и върху производителите на храни, които използват природен газ в производствените си процеси. Това създава предпоставки за поскъпване на част от хранителните продукти.

Николов коментира и възможностите домакинствата да ограничат разходите си за отопление. Той препоръча инвестиции в енергийна ефективност, подмяна на дограмата и поставяне на изолация.

„Аз бих му казал да избере да инвестира в енергийна ефективност. Значи да инвестира в дограма, да инвестира във външна, вътрешна изолация и, доверете ми се, най-добрата енергия е спестената“, каза анализаторът.