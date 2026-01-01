Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще заведе два колективни иска срещу „Топлофикация София“, ако дружеството не изпълни задълженията си към потребителите, оставени продължително без топла вода и отопление. Това съобщиха от КЗП във връзка с писмо на председателя ѝ Мая Манолова до кмета на София, Столичния общински съвет (СОС), неговата Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В КЗП са постъпили множество жалби от жители на кварталите „Христо Ботев“, „Дружба“, „Слатина“, „Дианабад“, „Мусагеница“, „Младост“, „Дървеница“ и други райони, обслужвани от ТЕЦ „София-изток“. Потребителите съобщават за липса на топла вода за повече от 60 дни и на отопление от обявеното начало на топлоподаването на 29 октомври.

В писмото Манолова посочва, че според чл. 44, ал. 1 от общите условия дружеството има право временно да спре топлоснабдяването без предварително уведомяване, но за не повече от 48 часа. Описаните в жалбите прекъсвания значително надхвърлят този срок, подчертава тя.

„Оставянето на хиляди столичани без топла вода и парно, особено през отоплителния сезон, е крайно неприемливо както от законова, така и от морална гледна точка“, се посочва в документа. КЗП настоява Столичната община като собственик на дружеството да предприеме незабавни действия за разрешаване на кризата.

Комисията иска извънредно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и представяне на точен график за възстановяване на топлоподаването в засегнатите райони.

По-рано днес дружеството обяви, че срокът за пускане на топлоподаването в пета част на столичния квартал „Дружба 2“ се удължава до 30 ноември заради затруднения при ремонта на магистралния топлопровод.

КЗП настоява „Топлофикация София“ да изплати предвидените в чл. 39, ал. 9 от общите условия неустойки в размер на недоставената топлинна енергия, считано от 1 ноември 2026 г. за всеки следващ ден без топлоподаване. Според искането сумите трябва да бъдат отразени във фактурите на засегнатите потребители за ноември.

Ако дружеството не изпълни задълженията си, КЗП ще предяви колективни искове за изплащане на дължимите неустойки и за обезщетяване на вредите, причинени на колективния интерес на потребителите, заявява Манолова.

Комисията ще инициира и промени в общите условия относно отговорността на дружеството при неизпълнение на задълженията му, включително за предоставяне на топла вода.

В писмото КЗП предупреждава, че общите условия са неразделна част от лицензията на „Топлофикация София“. Според комисията системното неизпълнение на съществени клаузи представлява нарушение на лицензията и може да доведе до последици, включително отнемането ѝ.