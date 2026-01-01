На 26 ноември ще бъде въведена временна промяна в организацията на движение по път II-16 София – Ребърково в района на Своге, при 54-ия километър. Ограничението ще е в сила от 8:00 до 20:00 ч. заради подмяна на видеокамери. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се извършват поетапно, като преминаването по едната лента ще бъде временно ограничавано. През участъка автомобилите ще се пропускат двупосочно в лентата, в която не се работи.

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От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват поставената сигнализация и ограничението на скоростта.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде намерена на интернет страницата на АПИ, както и на телефон 0700 130 20, който е достъпен денонощно.