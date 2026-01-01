Хиляди хора се събраха на демонстрации в градове из цяла Турция в сряда по повод Международния ден за премахване на насилието срещу жените, съобщи „Търкиш Минит“.

Около 3 000 души се включиха в шествие в Истанбул при засилено полицейско присъствие, след като властите забраниха събиранията на площад „Таксим“. „Под полицейска блокада се опитваме да проведем протест на 25 ноември, Международния ден за премахване на насилието срещу жените. Исканията на жените за собствения им живот... и за техните свободи се пренебрегват“, заяви Гизем Кузук, 34-годишна участничка в протеста.

„За съжаление дори на 25 ноември съществува държавен манталитет, който пречи на жените само за един ден да шестват срещу насилието и да изразят себе си. Този държавен манталитет защитава насилието. Невъзможно е насилието над жени да се разглежда като нещо независимо от държавата. С днешната забрана отново виждаме това“, каза адвокат Ерен Кескин, участвала в протеста. В Анкара демонстрираха около 1 000 души, а в преобладаващо кюрдския югоизточен град Диарбекир се събраха около 300 жени и политически фигури. Те разпънаха транспаранти на турски и кюрдски език с надписи „Фемицидите са политически“ и „На бунт срещу одобреното от държавата мъжко насилие, което застрашава живота ни“. „Сега е времето на жените, чрез собствената ни сила и свободна воля“, скандираха протестиращите.

Кадри от митинги в други градове, включително в Измир, се разпространиха в социалните мрежи. Турски медии съобщиха за призиви за демонстрации в подкрепа на жените и хората от ЛГБТК общността на около 30 места, сред които Трабзон на Черно море, Ескишехир в Западна Турция и средиземноморският пристанищен град Мерсин.

Платформата „Ще спрем фемицида“ посочи, че от началото на годината в Турция са били убити 369 жени в сравнение с 462 през цялата 2025 г. През 2021 г. турското правителство се оттегли от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Договорът, известен като Истанбулската конвенция, задължава страните по него да разследват и да преследват по съдебен ред насилието над жени. Според феминистки организации след оттеглянето броят на смъртните случаи на жени, класифицирани като съмнителни или регистрирани като самоубийства, е нараснал.