Три сгради в Киев, сред които търговски център, бяха поразени при руска атака с балистични ракети тази нощ срещу украинската столица, обяви в приложението Телеграм кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и Укринформ.

„Ответните действия са неизбежни“: Путин отправи предупреждение към Киев

Най-малко четирима души са ранени, като двама от тях е в сериозно състояние, допълни Кличко и уточни, че поразените сгради са на източния бряг на река Днепър. По една от сградите щетите са значителни.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за заплахата от използване на балистични оръжия и бързо засякоха мишени над Киев, пояснява Укринформ.

"Експлозии в столицата. Градът е подложен на балистична атака“, написа Кличко, призовавайки жителите на украинската столица да се укрият в бомбоубежища.

Русия удари и втория по-големина град Харков, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и Укринформ.

Най-малко трима са ранените, информира в приложението Телеграм харковският кмет Игор Терехов, според когото може да има и затрупани хора под развалините.