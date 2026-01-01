Украйна и Русия си размениха атаки по стратегически важни мостове, като според съобщенията сериозни щети са нанесени на символичния Кримски мост, свързващ окупирания полуостров с континентална Русия.

Бившият съветник на украинския президент Володимир Зеленски Антон Геращенко публикува снимки и видеозаписи, на които според него се вижда как част от Кримския мост, известен още като Керченския мост, се е срутила във водата.

Междувременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че Северният и Южният мост – два от основните маршрути над река Днепър – са били затворени след руски удари с балистични ракети.

Атаките дойдоха ден след като Украйна предприе пореден опит да извади от строя Кримския мост – стратегически важен обект за Кремъл, който се възприема и като символ на руската окупация на полуострова.

При украинската атака в неделя вечерта са загинали двама души, съобщи назначеният от Русия ръководител на Крим.

Геращенко разпространи изображения и видеокадри, показващи предполагаеми сериозни поражения по съоръжението. На тях се вижда как част от опорната конструкция и пътното платно са се срутили във водата. BBC обаче не е потвърдила независимо автентичността на тези материали.

Мостът е построен от Русия след анексирането на Крим през 2014 г. и многократно е бил обект на украински атаки. Руският президент Владимир Путин лично откри съоръжението през 2018 г.

Все още няма пълна яснота за мащаба на последните щети по моста, който е защитен от няколко слоя противовъздушна и морска отбрана.

Подкрепяният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов съобщи в Telegram, че движението по съоръжението е преустановено.

Руски удари по Киев

В дните преди планираната среща между китайски, американски и руски лидери в китайския град Шънджън в четвъртък Зеленски предупреди за възможни мащабни руски атаки.

Малко преди полунощ във вторник в Киев бяха чути мощни експлозии. Скоро след това кметът Виталий Кличко съобщи, че градът е понесъл „щети по критични инфраструктурни системи“.

„В някои райони има прекъсвания във водоснабдяването и отоплението“, добави той.

Според местните власти нощните атаки са нанесли щети и на някои участъци от надземната линия на метрото. Жителите на столицата бяха призовани да потърсят убежище в защитени места.

По време на въздушни тревоги жителите на Киев обикновено използват метростанциите като укрития.

Осем основни моста пресичат река Днепър и свързват западната и източната част на украинската столица. Около три милиона души разчитат на тях за придвижването си в града.

Няколко от основните мостове в Киев бяха обект на руски атаки с дронове и през октомври.

Междувременно трима души бяха ранени при руска ракетна атака в Черкаска област, съобщиха местните власти.

Руското военно командване заяви, че за 24 часа са били прехванати и унищожени 2049 дрона и четири ракети с голям обсег „Фламинго“. Според кмета на Москва Сергей Собянин около 600 от дроновете са били насочени към руската столица.

Дипломатически усилия за прекратяване на войната

Последната размяна на удари дойде на фона на разговори между американски, украински и европейски представители за възможностите за установяване на „пряк диалог“ между Русия и Европа с цел прекратяване на войната.

След срещата в понеделник специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп, заяви, че Вашингтон е ангажиран с предоставянето на „силни и надеждни гаранции за сигурност“ на Украйна, както и с осигуряването на път към членство в Европейския съюз.

Той подчерта, че НАТО „ще остане критичен стълб на европейската сигурност“, като добави, че се подготвя нова многостранна среща, която трябва да се състои „в близко бъдеще“.

Зеленски определи разговорите като „трудни“ и заяви, че е необходима допълнителна подкрепа за отбраната на Украйна срещу руските балистични ракетни удари.

Украинският президент отдавна настоява европейските държави да участват във всички мирни преговори. Според него това е особено важно предвид дългосрочната цел на Киев за присъединяване към ЕС.

В изявлението си Зеленски обвини Москва, че получава „десетки ракети месечно“ от Северна Корея.

Расте броят на жертвите при руски атаки

Междувременно украинските власти съобщиха, че броят на загиналите при руската атака срещу южноукраинското село Камишуваха по-рано този месец е достигнал 72 души.

Четирима души все още се водят изчезнали след бомбардировката, която според украинските власти е една от най-смъртоносните единични атаки от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г.

Запис от телесната камера на един от загиналите полицаи показва как местни жители се отправят към подземно убежище след първоначалната атака на 2 ноември. Малко по-късно се чува експлозия и се виждат пламъци, след като убежището е поразено.

Украинската полиция съобщи, че сред жертвите има полицаи, служители на гимназия, работници от комуналните служби и медицински персонал.

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. В момента приблизително една пета от украинската територия е под руска окупация.

Киев отхвърля искането на руския президент Владимир Путин да се откаже от контролираните от Украйна територии в източната част на Донбас.