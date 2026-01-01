Украинските въоръжени сили съобщиха, че са унищожили железопътен мост над Севернокримския канал в окупирания Крим, предадоха Укринформ и Ройтерс.

В публикация в „Телеграм“ украинските Сили за специални операции заявиха, че съвместно с техни тайни агенти на терен са нанесли два удара по мост в района на село Роздолне в окупирания Крим.

Съоръжението е имало важно стратегическо и логистично значение за руските сили. То е било част от транспортен коридор, използван за превоз на товари, ресурси и военни доставки в две основни направления. Едното е било от Русия през Крим за снабдяване на руските войски в южния участък на фронта, а другото – в рамките на самия полуостров, за поддържане на дейността на военната инфраструктура в Крим.

Украйна удари Кримския мост с подводни експлозиви

Миналата седмица украинските сили атакуваха петролната база „Ростовнефтепродукт“ и склад за горива и смазочни материали в град Гуково в южната руска Ростовска област. Обектите са обслужвали транспортната инфраструктура на региона и са били използвани за нуждите на руската военна логистика.

Кримският полуостров беше завзет със сила и незаконно анексиран от Русия през 2014 г. По думите на западни анализатори и официални представители все по-честите удари с голям обсег на Украйна показват, че Киев е способен да нанася болезнени поражения на Русия и да увеличава натиска върху Кремъл, докато напредъкът на руските сили на фронта почти е застинал, отбелязва АП.