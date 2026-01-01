Най-малко 11 души загинаха, а 19 са ранени в пожар, който все още гори в сиропиталище в предградията на алжирската столица, съобщи днес службата за гражданска защита, цитирана от Франс прес, без да уточни възрастта на жертвите.
“Екипите на гражданска защита продължават да се борят с пожара, който избухна във Фондацията за подпомагане на децата, разположена в община Мохамадия”, се казва в изявление на службата”. “Според предварителните данни са загинали 11 души”, се добавя в изявлението.
At least 11 people have been killed and 19 others injured in a fire at an orphanage in Algeria.— The National (@TheNationalNews) July 16, 2026
The incident happened in Mohammadia, a suburb of the capital Algiers, early on Thursday.
The injured include 10 people suffering burns of varying severity, two people with breathing… pic.twitter.com/Y0Rh28fQsR
Алжирският премиер Сифи Гриб посети ранените в отделението по изгаряния в Зералда, в предградията на столицата Алжир, както и в болница “Мустафа Бача” в града, съобщи националната телевизия.
Страната е засегната от изключително гореща вълна през последните няколко дни, а в страната за седмица са регистрирани близо хиляда пожара.
🚨⚫🇩🇿 Drame en Algérie : 11 morts et 19 blessés dans l’incendie d’un foyer pour orphelins (Bilan provisoire)— LeLien (@LeLienofficiel) July 16, 2026
Les services de la Protection civile ont annoncé ce jeudi un bilan provisoire de 11 morts et 19 blessés après l’incendie d’un établissement pour l’enfance assistée situé… pic.twitter.com/8vwjgpDwXG
Причините за пожара в Мохамадия все още не са установени. Сигналът за огъня е подаден около 3 ч. сутринта местно време.