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Най-малко 11 души загинаха, а 19 са ранени в пожар, който все още гори в сиропиталище в предградията на алжирската столица, съобщи днес службата за гражданска защита, цитирана от Франс прес, без да уточни възрастта на жертвите.

“Екипите на гражданска защита продължават да се борят с пожара, който избухна във Фондацията за подпомагане на децата, разположена в община Мохамадия”, се казва в изявление на службата”. “Според предварителните данни са загинали 11 души”, се добавя в изявлението.

Алжирският премиер Сифи Гриб посети ранените в отделението по изгаряния в Зералда, в предградията на столицата Алжир, както и в болница “Мустафа Бача” в града, съобщи националната телевизия.

Страната е засегната от изключително гореща вълна през последните няколко дни, а в страната за седмица са регистрирани близо хиляда пожара.

Причините за пожара в Мохамадия все още не са установени. Сигналът за огъня е подаден около 3 ч. сутринта местно време. 

Валерия Динкова/БТА
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