Две български, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния, бяха спасени след сигнали от техни на телефон 112, съобщиха от МВР.

Случаите са от втория уикнед на юли, когато били подадени два сигнала за домашно насилие над български граждани в Германия и Румъния през спешния телефон 112.

Благодарение на бързата координация между българската система 112 и европейските служби за спешни повиквания са изпратени полицейски екипи на място, а извършителите са задържани.

От Министерството на вътрешните работи посочват, че не е рядкост българи, които живеят в друга европейска държава и не владеят добре местния език, да търсят помощ чрез близки в България.

В кризисни ситуации техните роднини подават сигнал към националния номер 112 у нас, откъдето той се препраща към съответните служби в другата държава.

Именно такава трансгранична координация е помогнала за разрешаването и на последните случаи в Германия и Румъния.

От МВР подчертават, че доброто взаимодействие между българската система 112 и европейските ѝ партньори е ключово при случаи, в които български граждани в чужбина се нуждаят от спешна помощ.