Министерският съвет отпусна общо над 28,7 млн. евро за образователната система. Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на транспортните разходи на учители, строителство и ремонти на училища, детски градини, спортна инфраструктура и студентски общежития, както и за изплащане на обезщетения на служители в образованието.

Най-голямата сума – 10 674 437 евро, е предназначена за възстановяване на разходите за транспорт или наем на педагогически специалисти, които пътуват или живеят в друго населено място, за да преподават. Средствата ще покрият транспортните разходи на 18 305 учители и други педагогически специалисти от 2 921 държавни и общински образователни институции. Ще бъдат възстановени и разходите за наем на 46 педагози от 41 институции.

Правителството отпусна и 8 987 207 евро за инвестиции в образователната инфраструктура. От тях 2 136 272 евро са за изграждане, разширяване и модернизиране на детски градини и училища в три държавни професионални гимназии и 13 общини. Целта е да се създадат повече места за децата и да се подпомогне преминаването към едносменен режим на обучение.

Други 4 236 869 евро ще бъдат насочени към ремонт и изграждане на спортна инфраструктура в осем държавни училища и 29 общини, а 2 614 066 евро са за извършени ремонти и обзавеждане на студентски общежития.

Освен това кабинетът отпусна 9 132 293 евро по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Средствата ще бъдат използвани за изплащане на обезщетения на служители в образователни институции, чиито трудови правоотношения са били прекратени през периода януари–април 2026 г. Финансирането е за институции към Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и общините.