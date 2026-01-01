Пътят между бургаския квартал „Крайморие“ и село Маринка е затворен за движение заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Бургас.
Инцидентът е в района на асфалтовата база край квартала. По първоначални данни причината е внезапно излязло на пътното платно диво прасе.
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От полицията посочват, че към момента няма повече информация за инцидента. По непотвърдени данни са повредени две моторни превозни средства.
Обходният маршрут е през квартал „Меден рудник“ и селата Димчево и Маринка.
От ОДМВР – Бургас призовават водачите да използват обходния маршрут и да се съобразяват с указанията на полицейските служители на място.