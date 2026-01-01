Стилияна Николова стана световна шампионка на бухалки на първенството на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Българката взе златото след безупречно изпълнение на финала и оценка от 30.150 точки (13.400 трудност, 8.400 изпълнение, 8.350 артистичност). Тя беше с първи стартов номер, но показа страхотна концентрация в представянето си, за да донесе първа титла на страната.

По-рано днес Николова завърши седма на финала на обръч.

Втора се нареди Таисия Онофричук (Украйна) с 30.050 точки, а бронзовото отличие е за състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова също с 30.050, но с по-ниска стойност за изпълнение.

Отличието е първо златно и общо пето за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла на финалите на отделните уреди.

По-късно Стилияна Николова стана и световна вицешампионка на лента на първенството на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

В последния финал грацията изигра страхотно композиция си и беше оценена с 30.450 точки (13.500 трудност, 8.500 изпълнение, 8.450 артистичност), за да се качи на второ място на почетната стълбичка.

Така Николова приключва участието си с четири медала - злато на финала на бухалки, сребро в многобоя, сребро на лента и сребро в отборното класиране.

Българската грация вече има 15 отличия в кариерата си от шампионати на планетата - 2 златни, 10 сребърни и 3 бронзови.

Николова спечели първо злато за България на финали на отделните уреди от 25 години насам след титлите на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в испанската столица Мадрид през 2001-а година.

"Пълна съм с емоции. Първо искам да поздравя цялата федерация по художествена гимнастика и момичетата от ансамбъла, които днес също се справиха много добре. Благодаря на всички, които са част от този успех, без тях нямаше да се справим", каза Николова след края на шампионата.

"От тук нататък следват още по-засилени тренировки, защото предстоят две тежки години и ще се борим за най-доброто", добави тя.

Николова пожела да запази за себе си мечтите, които преследва.

"Всеки човек има някакви мечти, които преследва в живота си, така трябва и да бъде, но бих искала да си ги запазя за мен", завърши световната шампионка.

Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост! Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх. Това заявява президентът Илияна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика на Световното първенство в Германия.

След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова - нежно момиче с огромна воля за победа и борбеност, завява Илияна Йотова по повод триумфа на гимнастичката ни, която през вчерашния ден завоюва и олимпийска квота за игрите през 2028 г. в Лос Анджелис. Държавният глава поздравява още българския ансамбъл за двата бронзови медала на Световното първенство.

„Признателност за всеотдайната работа на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят зад тези успехи“, посочва държавният глава. Илияна Йотова изразява увереност, че пред българската художествена гимнастика предстои спечелването на още заслужени титли.