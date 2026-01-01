Разбиха група с неонацистка идеология, 18 души са задържани, сред тях е един от извършителите на побоя над непалци, съобщи началникът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Той допълни, че след предварително планирана и утвърдена спецакция се е пристъпило към проверка на помещения. Открити са различни видове предмети със съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона. По случая е започнато разследване. На място са установени 18 души, всички са задържани.

БТА

Съдът в Пловдив освободи двамата младежи, нападнали непалци

Сред тях няма малолетни. Има едно лице на 17 години. От задържаните няма нито един, присъствал на убийството на Младежкия хълм в Пловдив, но има свързани лица с тези, присъствали на хълма. Един от задържаните младежите е пълнолетният от двамата извършители, нанесли побой над непалски граждани. Сред задържаните са брат му и баща му. Групата се е събирала от 2 години, през 2023 година също е извършена проверка и отново са установени такива предмети и е започнато разследване, което е прекратено. В групата има не само момчета, но и момичета. Няма собственик, а наемател, който е сред задържаните.

Единият от задържаните за нападението над непалци в Пловдив е бил на убийството на Георги Кузев

Идеологията е неонацистка, те принадлежат на международна организация "Кръв и чест". Обектът не е заведение, а клуб, който работи периодично, обясни Костадинов.

Разследването на жестокото убийство на Георги Кузев разкри и побой над непалци, задържани са още двама тийнейджъри

Той коментира и информацията на NOVA, че адвокат Стоян Мемцов е направил опит да попречи на органите на реда да влязат в помещението. Костадинов обясни, че адвокатът е давал съвети на наемателя на заведението, където е осъществена акцията, по време на обиска, да не съдейства на разследването. Самият наемател също е задържан. По думите на Костадинов задържаните са се срещали периодично на мястото след предварителна уговорка.

Припомняме, че причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди е предявеното от прокуратурата обвинение спрямо двамата обвиняеми за побоя над непалски граждани в Пловдив. Единият от обвиняемите е на 18 години, другият на 17, а пострадалите в този казус са чужденци – непалски граждани, продължително пребиваващи в България. Връзката между двамата младежи и групата от Младежкия хълм е установена при разследването на убийството на Георги Кузев. Нападението над непалските граждани също е било заснето на видеоклип.