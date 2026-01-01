Насилието над деца най-често се случва в семейството. Това каза Елена Ягоридкова, администратор на Националната телефонна линия за деца 116 111 и част от екипа на Държавната агенция за закрила на детето.

По думите ѝ биологичното семейство продължава да бъде основното място, в което се случва насилие над деца. Специфично за област Разград е, че в голяма част от случаите като извършител е идентифициран бащата.

„Това е много тревожно за нас, защото ако децата трябва да се чувстват най-защитени в семейството, те всъщност са обект на насилие именно там“, посочи Ягоридкова.

85 обаждания от Разград за година

През миналата година от област Разград са постъпили 85 обаждания на Националната телефонна линия за деца 116 111. От тях 53 са трансформирани в сигнали за дете или деца в риск.

Тенденцията се запазва и през 2026 г. През първите осем месеца броят на обажданията и сигналите е сходен с този за същия период на миналата година.

Ягоридкова участва в обучение за специалисти, работещи в системата за закрила на децата в област Разград, организирано от екипа на Държавната агенция за закрила на детето.

Сигналите се увеличават

По думите на експерта през последните години се наблюдава увеличение на сигналите, подавани от граждани, които са станали свидетели на насилие над деца, включително от съседи.

Сигнали постъпват и от родители, медицински специалисти и социални работници.

„Това показва по-голяма нетърпимост на обществото към насилието над деца“, допълни Елена Ягоридкова.

Как се реагира при сигнал

При постъпване на сигнал Националната телефонна линия за деца 116 111 го насочва към отдел „Закрила на детето“ по местоживеене на детето.

Голяма част от сигналите постъпват и чрез телефон 112. При спешни случаи операторите и координаторите на системата препращат информацията към консултантите на телефон 116 111, след което отдел „Закрила на детето“ координира действията с останалите институции.

Ягоридкова определи като добра координацията между институциите на областно ниво. По думите ѝ професионалистите в системата за закрила на детето поддържат и преки контакти помежду си.