Руска ракетна атака срещу Киев рани човек и предизвика пожари в украинската столица рано тази сутрин, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Военната администрация на Киев съобщи, че при атаката е ранен един човек.

Кличко посочи в публикация в приложението „Телеграм“ (Telegram), че отломки са предизвикали пожар в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата. Няколко автомобила са се запалили, а друг пожар е избухнал в район южно от центъра на Киев.

Свидетели на Ройтерс са чули експлозии в града. Неофициални канали в „Телеграм“ разпространиха снимки, за които се твърди, че показват горящи пазарни сергии в покрайнините на столицата.

След 2:00 часа местно време на два пъти е била обявявана въздушна тревога, като всяка от тревогите е продължила около половин час.

След четири години и половина война украинските въоръжени сили изпитват недостиг на боеприпаси за противоракетна отбрана, а Русия през последните седмици засили атаките си с балистични ракети срещу Киев и други украински градове.

Сред най-ефективните средства за защита срещу балистични ракети, които са особено трудни за прехващане заради високата си скорост, са произвежданите в САЩ системи „Пейтриът“ (Patriot). Украинската армия разполага с няколко такива системи, но недостигът на ракети прехващачи ограничава възможностите за използването им.

Междувременно украински дронове са атакували цели в района на Москва през нощта. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи в „Телеграм“, че противовъздушната отбрана е отблъснала повече от 50 дрона.

Спасителни екипи работят на местата, където са паднали отломки. Собянин първоначално не съобщи за евентуални щети или пострадали.

Информацията за атаките и от двете страни не може да бъде независимо потвърдена.

Украйна се защитава срещу руската инвазия от февруари 2022 г. с военната и финансова подкрепа на западните си партньори. При атаките си срещу цели на руска територия Киев използва предимно безпилотни летателни апарати.