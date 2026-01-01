Турският президент Реджеп Тайип Ердоган представи визията на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) за следващия четвърт век в речта си на юбилейното честване на 25-годишнината от основаването й.

Годишнината бе отбелязана в петък с грандиозен митинг в парка „Миллет бахчеси“ в столицата Анкара в присъствието на над 100 хиляди души. Речта на Ердоган бе предавана на живо от водещите турски телевизии.

Ердоган: Анкара никога няма да изостави кипърските турци

„Ние започваме наново.Това движение, този екип, тези млади хора, техните деца, техните внуци ще отведат Турция първо до 2053 г., а след това до 2071 г. Аз ще продължа да се стремя да служа на Турция. Ще продължа да работя за Турция със същата обич и страст“, заяви Ердоган.

Годините, които Ердоган спомена в изказването си, не са подбрани случайно. През 2053 г. се навършват 600 години от завземането на Константинопол от османците, а през 1071 г. – 1000 г. от победата на селджукските турци над Византийската империя при Манцикерт (Малазгирт). Тези годишнини се споменават от турския президент и като срокове за изпълнението на различни цели в развитието на турската нация.

Той представи визията на ПСР, която по думите му е документ от 69 страници, в който са очертани приоритетите на партията за следващия четвърт век.

Лидерът на турската опозиция: Борба за трона се води в партията на Ердоган

„С визията, която споделяме днес на 25-годишния юбилей, ще продължим да превръщаме мечтите в цели, а целите – в реалност. Визията обхваща 10 области, сред които са производство с висока добавена стойност, дигитален суверенитет, съдебна система, нова конституция, семейна и социална политика, (положението на) жените и младежите и зеленият преход“, обясни турският президент и лидер на ПСР.

Ердоган специално се спря на правителствената инициатива „Турция, свободна от тероризъм“, като заяви, че страната се движи към решаване на проблем, който е струвал живота на десетки хиляди хора в продължение на повече от четиридесет години.

Турският президент, който от 25 години е несменяем лидер на Партията на справедливостта и развитието, спомена, че е навършил 50 години в политиката и възнамерява да остане активен в нея.

„Ако Бог ми даде здраве и дълъг живот, ще продължа да служа на Турция и на народа си с обич още много години“, каза той.

По време на събитието трима депутати от опозицията и седем кметове също се присъединиха към ПСР, а Ердоган им връчи партийни значки.

ПСР бе учредена на 14 август 2001 г., а на парламентарните избори през 2002 години стана управляваща партия, каквато остава и до днес.