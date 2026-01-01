Турският президент Реджеп Тайип Ердоган излезе днес с официална позиция по повод 52-та годишнина от турската инвазия в Кипър през 1974 г. (наричана от турските власти „Мирната операция в Кипър“), в която заяви, че Анкара ще продължи да подкрепя кипърските турци и почете паметта на загиналите турски военни, предаде ТРТ Хабер.

На днешната дата през 1974 г. турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на острова към Гърция. През 1983 г. в окупираната от Турция северна част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара. Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение. В Република Кипър днешната годишнина се отбелязва с възпоменателни церемонии и панихиди за загиналите и безследно изчезналите при инвазията, докато в окупираната от Турция част на острова се организират празнични церемонии и военни демонстрации.

„На 52-рата годишнина от Мирната операция в Кипър почитам с умиление нашите героични мъченици и с благодарност нашите ветерани. Изказвам сърдечните си поздравления към кипърските турци по случай Деня на мира и свободата им – 20 юли – и изпращам своите поздрави към моите кипърски турски братя и сестри. Като родина и страна гарант, никога няма да оставим кипърските турци сами в тяхната справедлива борба", заяви Ердоган.