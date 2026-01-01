Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис излезе с официално изявление по случай 52-та годишнина от турската инвазия в Кипър през 1974 г., в което потвърди подкрепата на Гърция за Република Кипър и призова за обединение на острова, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

На днешната дата през 1974 г. турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на острова към Гърция. През 1983 г. в окупираната от Турция северна част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара. Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение. В Република Кипър днешната годишнина се отбелязва с възпоменателни церемонии и панихиди за загиналите и безследно изчезналите при инвазията, докато в окупираната от Турция част на острова се организират празнични церемонии и военни демонстрации.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Мицотакис заяви, че годишнината представлява „отворена рана“ за Кипър и по-широкия гръцки свят. „Петдесет и две години по-късно почитаме героите, които защитиха свободата и отказаха да приемат последиците от насилието и употребата на сила“, заяви Мицотакис.

Той подчерта, че Атина остава ангажирана с международното право и резолюциите на ООН, насочени към постигане на „справедливо, жизнеспособно и устойчиво решение“ на кипърския въпрос, като заяви: „Гърция стои непоколебимо на страната на Република Кипър“.

Мицотакис също така приветства текущата инициатива на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за възобновяване на преговорите между кипърските гърци и кипърските турци, като заяви, че всяко решение трябва да се основава на договорената рамка на ООН и принципите на Европейския съюз. „Целта е обединен Кипър, без окупационни войски и остарели системи за гаранции“, отбеляза още Мицотакис, описвайки визията си за превръщането на Кипър в модерна европейска държава, която може да просперира в рамките на ЕС.