Ученици от Трето основно училище „Гоце Делчев“ в Петрич организираха благотворителен базар в подкрепа на Живко Петров, чието стопанство в село Михнево пострада тежко при пожар, като загинаха близо 150 овце.

Това каза Тодор Лучков, който е педагогически съветник в учебното заведение. В инициативата се включиха ученици от училището, техни приятели и родители.

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ред участниците в благотворителната инициатива са Антон и Кирил Цветкови, Юлия и Тони Чаеви, Рада, Ирина, Кики, Наско, Ася, Емо и Дани. Част от децата са възпитаници и на Вокално студио "Сгушена звездица" с ръководител Таня Точева. По време на благотворителния базар те събраха и дариха на Живко Петров сумата от 2020,50 евро.

Инициативата е организирана като израз на съпричастност към стопанина, който след пожара загуби почти цялото си стадо. Събраната сума има за цел да подпомогне възстановяването на стопанството му.

От училището изразиха благодарност към всички деца, родители и граждани, подкрепили благотворителната кауза. Според тях инициативата е доказателство, че съпричастността и желанието да помогнеш могат да обединят хората и да дадат надежда на изпадналите в беда.