Творчески проект, кандидатстващ за финансиране от Национален фонд „Култура“ (НФК), е имал по-големи шансове да бъде одобрен, ако е бил административно и технически изряден, отколкото ако е притежавал висока художествена стойност. Това е една от основните констатации в одита на Сметната палата за управлението на публичните средства и дейността на НФК за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2023 г., приет през юли 2026 г. и публикуван на интернет страницата на институцията.

Одитът разкрива липса на прозрачни правила за оценяване на проектите, субективност при конкурсните процедури, нарушения при разходването на средства за персонал, както и изплащане на суми за работно облекло срещу фактури за бельо, туристически обувки, клинове, рокли и други артикули, които не попадат в тази категория.

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Според Сметната палата са установени множество несъответствия с действащата нормативна уредба, които не гарантират, че държавното финансиране достига до проекти, съответстващи на дългосрочната национална културна политика. В същото време в доклада се отбелязва, че след края на одитирания период са предприети законодателни и организационни промени за ограничаване на установените слабости.

Над 66 млн. лева за три години

За периода 2021–2023 г. Национален фонд „Култура“ е разполагал с бюджет от общо 66,5 млн. лева. От тях над 63 млн. лева, или около 95% от всички разходи, са насочени към финансиране на творчески проекти. Одитът обхваща 63 договора по девет конкурсни програми, при които са установени съществени нарушения и несъответствия със законовите изисквания.

Художествената стойност остава на заден план

Един от най-сериозните изводи на Сметната палата е липсата на публикувани методики за оценяване на проектите през целия одитиран период. Това е позволявало експертните комисии да формират оценките си без ясни правила, което е създало предпоставки за непрозрачност, субективност и съдебни спорове.

Одиторите посочват още, че вместо художествения потенциал и приносът към българската култура да бъдат водещ критерий, по-голяма тежест са получавали административни и технически показатели като правилно попълнени документи, бюджетни разчети, графици за изпълнение и наличие на съфинансиране. В някои програми изобщо не са били прилагани задължителните художествени критерии.

Забавени проверки и риск от неправомерно изразходване на средства

Сметната палата установява, че във вътрешните правила на Фонда липсват срокове за приключване на проверките на финансовите отчети. По някои програми отчетите от 2022 г. са проверявани едва през втората половина на 2024 г., а в други случаи проверки изобщо не са били извършени към момента на одита.

Заради забавянията държавата е платила неустойки, а при проверките са открити недопустими разходи, включително за алкохол, кетъринг, нощувки, храна, гориво и възстановим ДДС, които са били признати или не са били установени своевременно.

Нарушения в управлението

Одитът установява пропуски и в работата на Управителния съвет на НФК. Част от решенията са вземани без необходимата конкретика, протоколи от заседания са подписвани само от председателя, а след отпадането на противоепидемичните мерки е продължила практиката за неприсъствени заседания без достатъчно гаранции за сигурността на гласуването. Освен това мандатът на Управителния съвет е изтекъл през ноември 2023 г., без да бъде назначен нов състав, което поставя под съмнение законосъобразността на последващите решения.

Преразход за персонал и спорни разходи

Разходите за заплати и възнаграждения са надхвърлили с близо 600 хил. лева утвърдените лимити на Министерството на културата. За трите години общите разходи за персонал достигат 1,8 млн. лева.

Одиторите установяват и незаконосъобразно изплащане на 13 779 лева за работно облекло. Срещу тези средства са представяни фактури за рокли, чанти, бельо, боксери, клинове, колани, гащеризони и туристически обувки. Средства за работно облекло са изплащани и на изпълнителния директор, което също противоречи на нормативната уредба.

Констатирани са нарушения и при предоставянето на карти за градски транспорт, като част от тях са били изплатени на лица, които не са служители на фонда, или на служители, чиито задължения не изискват служебно пътуване.

Проблеми при обществените поръчки и Плана за възстановяване

Докладът отчита нарушения и при обществените поръчки, включително ограничаване на конкуренцията, липса на приемо-предавателни протоколи, плащания за дейности извън предмета на договорите и пропуски във вътрешния контрол.

Сериозни забавяния са установени и при изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Според Сметната палата причините са недостатъчният административен капацитет, честите смени в ръководството, увеличеният бюджет на фонда и промените в нормативната уредба.

Предприети са промени

В доклада се посочва, че през 2024 г. са извършени съществени промени в нормативната уредба и организацията на работа на Национален фонд „Култура“. Приети са нов Закон за закрила и развитие на културата, нов устройствен правилник и нова наредба за конкурсните процедури, както и мерки за укрепване на административния капацитет и ограничаване на конфликтите на интереси.

В резултат на одита Сметната палата отправя две препоръки към изпълнителния директор на Национален фонд „Култура“, които трябва да бъдат изпълнени до 30 октомври 2026 г.

Този вариант е структуриран като новина, с ясно водещо начало, междинни подзаглавия и запазва практически всички съществени факти от одитния доклад.