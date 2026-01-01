Апелативният съд в Бургас потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Христо Широков, обвинен за участие в организирана престъпна група заедно с длъжностни лица от ВиК ЕООД.
Според данните по делото групата е действала на територията на област Бургас от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. и е била създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления.
Въззивният съд посочва, че от събраните до момента доказателства може да се извлече достатъчно информация за наличие на обосновано подозрение за участието на Широков в организираната престъпна група заедно с останалите трима обвиняеми.
Четиримата са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, свързано с участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 143, чл. 282 и чл. 304б от Наказателния кодекс. Предвиденото наказание е от 3 до 10 години лишаване от свобода.
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Според съда събраните до този момент доказателства сочат трайни връзки и функционална обвързаност между обвиняемите, както и възможност за координиране на действията им.
По отношение на Христо Широков съдът посочва, че има данни за ръководна и лидерска роля в разследваната дейност. Магистратите смятат, че съществува реална опасност той да въздейства върху свидетели, да съдейства за съгласуване на защитни версии, да затрудни разследването или да продължи участие в сходна престъпна дейност.
Съдът отчита и опасност Широков да се укрие, като взема предвид характера, организацията и мащаба на разследваната престъпна дейност, ролята на обвиняемите и предвиденото наказание.
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Магистратите приемат, че на този ранен етап от разследването ограничаването на възможността Широков да осъществява свободни контакти с останалите обвиняеми и с трети лица е от значение за предотвратяване на евентуално неправомерно въздействие върху наказателното производство.
На 8 август Окръжният съд в Бургас постанови най-тежката мярка за неотклонение за Широков. Той е областен лидер на ДПС и е обвинен за участие в организирана престъпна група, действала на територията на региона.
Определението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.