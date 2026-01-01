Полицията е установила авторите и участниците в непозволено заснет видеоклип под паметника на Асеневци във Велико Търново, предизвикал силен обществен отзвук.

От Областната дирекция на МВР във Велико Търново са започнали работа по случая веднага след получаването на писмо от Общината. В хода на проверката са установени всички замесени лица.

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Към момента те се намират в чужбина, но вече са премахнали видеоклипа от платформите си. Те са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в България.

От ОДМВР – Велико Търново са изготвили преписка, която ще бъде изпратена на прокуратурата, за да бъде установено дали има данни за извършено престъпление. Ако такива не бъдат установени, материалите ще бъдат изпратени на компетентната институция за налагане на административна санкция.

Междувременно министърът на културата Евтим Милошев излезе с позиция, че „клипът, заснет пред паметника на Асеневци, е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура. Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима“.

Милошев добавя, че е сезирал вътрешния министър и му благодари за съдействието и „светкавичната реакция“. „Никой няма право да превръща българските паметници във фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица. Министерството на културата изразява категоричната си позиция в защита на българското културно наследство и призовава към отговорно отношение към местата, които съхраняват историческата памет на България“, се казва още в позицията на Милошев.