Видеоклипът към песента „Шекер кларинет“, качен в интернет платформа за видеосподеляне на 12 август, взриви общественото мнение във Велико Търново. Като автор на произведението се самоопределя групата „Трио Бенд“. Във видеото се вижда как музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек „6 без 10“ под монумента на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Атмосферата се допълва от бели денс танцьорки.

За броени дни клипът натрупа хиляди гледания и бързо спечели одобрението на любителите на този стил музика. За великотърновци обаче кадрите се оказаха истинска провокация и проява на пълно незачитане към културно-историческото наследство на града, предава NOVA.

"Това е гавра с паметта на царете ни и с един от символите на Велико Търново. Недопустимо е подобни пространства да се използват за евтин кич", коментират гневни жители в социалните мрежи.

Към момента не е ясно дали е имало официално разрешение за ползване на пространството около Паметника на Асеневци за заснемането на музикалния клип. Гражданите на старата ни столица настояват компетентните институции незабавно да се сезират по случая и да обявят какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотврати последващо използване на исторически паметници за подобни прояви.

Оказа се, че оркестърът е заснел клипа на своя глава, без да поиска каквото и да е съгласуване или официално разрешение.

Даниел Панов сезира Министерството на културата и МВР за санкции за оркестъра, снимал кючек на Паметника на Асеневци

Кметът на Велико Търново Даниел Панов официално сезира Министерството на културата и Областната дирекция на МВР в старата столица с искане за санкционна процедура и налагане на тежки глоби за оркестъра, снимал кючек на Паметника на Асеневци.

„Една от ярките емблеми на Велико Търново и на България по света е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви, при това - с търговска цел. Това не може да остане без санкция“, коментира Панов.

Паметникът на Асеневци и „Боруна“ са част от Историческо селище Велико Търново - групов паметник на културата от национално значение. Подаден е официален сигнал до Министерството на културата за посегателството, покриващо съставите на няколко нарушения на Закона за културното наследство. Авторите на видеото подлежат на административно-наказателна отговорност – за уронване на престиж и посегателство върху културна ценност, а глобата може да достигне над 25 000 евро.

Сезирана е и Областната дирекция на МВР във Велико Търново, тъй като случаят представлява нарушение на обществения ред и се явява дребно хулиганство по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство. Община Велико Търново и кметът настояват, след установяване на извършителите, да бъде задействана процедурата пред Районен съд - Велико Търново, за налагане на предвидените в закона санкции.

Малко по-късно днес клипът официално беше свален от социалните мрежи.