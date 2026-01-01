България отчита увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2,7 на сто на годишна база през второто тримесечие, сочат предварителни данни на Евростат, публикувани днес.

Това отрежда на страната ни споделя пето място по този показател заедно с Испания сред държавите от Европейския съюз (ЕС), за които има налични данни. През първото тримесечие страната ни заемаше четвърто място по по икономически ръст в ЕС заедно със Словения с показание от 3,1 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. българската икономика нарасна с по-бърз темп - с 2,9 на сто на годишна база, също както и през четвъртото тримесечие на 2025 година.

На тримесечна база страната ни отчита увеличение на БВП от 0,6 на сто през второто тримесечие на 2026 г. спрямо периода януари–март 2026 г. Това поставя страната на десето място сред страните от ЕС.

Българската икономика нарасна с 3,1% през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база

През първото тримесечие на 2026 г. БВП на България се увеличи с 0,7 на сто спрямо предходните три месеца.

Икономиката на Европейския съюз и еврозоната е ускорила темпа си на растеж през второто тримесечие на 2026 г., показват предварителните данни на Евростат.

На годишна база БВП нараства с 1,2 на сто в ЕС и с 1 на сто в еврозоната, като през първото тримесечие повишението беше съответно 0,8 и 0,5 на сто.

България сред трите най-бързо растящи икономики в ЕС в сектора на услугите



По-висок ръст сред държавите с налични данни имат Словения (4,8 на сто), Полша (3,7 на сто), Кипър (3,3 на сто) и Швеция (2,8%)

През второто тримесечие икономиката на ЕС е нараснала с 0,5 на сто спрямо периода януари-март т.г., а във валутната зона - с 0,4 на сто, след като през първите три месеца остана без изменение спрямо периода октомври-декември на 2025 година.