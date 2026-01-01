Колизеумът в Рим увеличи броя на нощните обиколки през лятото, за да даде възможност на повече туристи да разгледат една от най-известните забележителности в света при по-прохладни температури след залез слънце.

Нощните посещения продължават до 23:00 ч. и се радват на голям интерес, като местата са разпродадени. Туристи, посетили древния амфитеатър през последните дни, описват атмосферата вечер като „магическа“ и „романтична“.

„След залез слънце е много по-комфортно“, разказва пред АФП 52-годишният Виктор Ли, докато разглежда арената и подземните помещения, където в древността са били държани животни и гладиатори.

Светлана Шпилберг, която е пристигнала в Рим от Съединените щати, също предпочита вечерното посещение.

„Добра идея е, защото сутрин и през деня е наистина горещо“, казва тя и определя Колизеума през нощта като „много красив“ и „по-романтичен“.

От две на четири вечери седмично

Досега Колизеумът предлагаше нощни обиколки два пъти седмично, но през това лято те са увеличени на четири. Причината са и все по-силните горещи вълни в италианската столица, заради които част от туристите избягват посещенията през деня.

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„Идеята да удвоим нощните обиколки и да ги провеждаме и в петък и събота беше главно да дадем достъп на посетителите, които предпочитат по-прохладните часове“, обяснява директорът на комплекса „Колизеум“ Симоне Куиличи.

Удълженото работно време е станало възможно благодарение на финансиране от италианското Министерство на културата. По думите на Куиличи инициативата може да продължи и през септември.

Всички вечерни посещения са с екскурзовод, а броят на туристите е ограничен до 275 души на вечер. За сравнение, в най-натоварените периоди Колизеумът приема до 20 000 посетители дневно.

„През нощта атмосферата е по-магическа“

Колизеумът е построен през I век и е най-големият античен амфитеатър в света. В него са се провеждали гладиаторски битки, лов на животни и други зрелища пред публика от около 50 000 души.

Марко Правини от Кремона, който е посетил амфитеатъра както през деня, така и вечерта, също открива разлика.

„През нощта светлината и атмосферата са много по-магически“, споделя той.