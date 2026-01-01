Рекордната гореща вълна продължи да обхваща Италия днес, като доведе до стотици допълнителни смъртни случаи и засили опасенията от разпространението на горски пожари, предаде Ройтерс.

Метеоролозите предупреждават, че от началото на следващата седмица се очаква ново засилване на жегите, особено във Франция и Германия, които през последните дни бяха сред най-силно засегнатите страни.

Опасна жега: Европа е обхваната от гореща вълна

В Италия в 22 града - от Болцано на север до Палермо на остров Сицилия, беше обявена най-високата, червена степен на предупреждение за екстремни горещини.

Във Ватикана поклонници използваха ветрила и чадъри, за да се предпазят от високите температури, докато папа Лъв XIV отправи традиционното си послание от балкона на базиликата "Свети Петър" по повод празника на светите апостоли Петър и Павел, който е официален празник в Рим.