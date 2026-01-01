По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За да не затруднява трафикът планираното за тази вечер от 20 ч. ограничаване на движението до 7 ч. утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път I-9 - от края на град Обзор до Слънчев бряг /от 172-и до 203-и км/, няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафикът в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.

В средата на месеца министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Александър Тодоров увериха, че пътните ремонти ще приключат преди активния туристически сезон. Председателят на АПИ съобщи по време на първото заседание на парламентарната Комисия по туризъм, че двата ремонта по магистрала „Тракия“ в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Участъкът на територията на област Стара Загора ще бъде завършен до 3 юли.