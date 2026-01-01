Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, са решили да обжалват мярката си за неотклонение "задържане под стража". Едното момиче е на 15 години, другото – на 17 години.

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Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи.

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Жалбите ще бъдат разгледани на 13 август в 10:00 часа.

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Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим, в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев.

Междувременно, шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това.

Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.

В хода на разследването първоначално бяха задържани 10 младежи. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

Петимата са обвинени за умишленото убийство на Георги Кузев, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Данните, огласени при разглеждането на мерките им за неотклонение, разкриха изключителна жестокост на нападението. Побоят над Кузев е продължил повече от час, като по думите на съдия Петко Минев по тялото на жертвата практически не е имало „здраво място“. Мъжът е бил с тежки травми на черепа и вътрешните органи, сред които белия и черния дроб и бъбреците.

Освен побоя, Кузев е бил подложен и на гаври. По данни, изнесени в съда, веждите му са били обръснати, по тялото му са гасени цигари и са рисувани свастики. Той е бил заплюван и душен. Част от случващото се е било заснемано с мобилни телефони.

Според данните по делото след нападението от Кузев са били взети 30 евро, с които част от младежите впоследствие си купили храна.

На 7 август Пловдивският окръжен съд остави и петимата обвиняеми в ареста, като им определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.