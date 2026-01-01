Варненският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение срещу две момчета - на 15 и 18 години, които са обвинени за смъртта на 46-годишен мъж, съобщиха от пресслужбата на съда. Двамата обвиняеми обжалваха определенията на Варненския окръжен съд, с които им е била определена мярка „задържане под стража“.

Разследването по случая започна на 13 април, когато в квартал „Владислав Варненчик“ бе открито тялото на 46-годишен мъж с прободни рани. На 15 април разследващите са установили и задържали тримата младежи.

За по-младия обвиняем, съобразно изискванията на закона, делото бе разгледано при закрити врати, уточняват от пресслужбата. Съдебният състав взе предвид повдигнатото обвинение срещу непълнолетния младеж - умишлено убийство по хулигански подбуди. Съдът смята, че има достатъчно доказателствата, за да се обоснове предположението, че момчето е съпричастно към престъплението.

Към законовата презумпция - че при това престъпление се приема за реална опасността от извършване на престъпление и укриване при по-лека мярка, съдът добави лошите характеристични данни за обвиняемия и регистрираните противообществени прояви в миналото.

Те са започнали от 13-годишната му възраст и не са спрели, въпреки прилагането на мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Във второ съдебно заседание защитата на другия младеж подчерта младата му възраст, чистото съдебно минало, липсата на предходни регистрации в полицията, предстоящото завършване на средно образование.

Прокурорът се позова на факта, че настоящата проява не е изолиран случай в живота му. Той е участвал в такова нападение безпричинно и за развлечение не само по хулигански, но и по ксенофобски подбуди само два дни по-рано, а в миналото и над друго лице.

Съдът съобрази обвинението за умишлено нанасяне на телесна повреда в съучастие и по хулигански подбуди и изреди специфичните характеристики на деянието, високата му обществена опасност, активното участие в групов побой над лица, които принадлежат към група, която тази общност не толерира и съзнателното търсене на такава жертва.

От данните по досъдебното производство става ясно, че това не е първото нападение на същата група срещу хора, чийто етнически произход или скитнически начин на живот членовете й не одобряват. Двамата са участвали в подобно нападение и два дни преди разследваното сега престъпление, допълват от пресслужбата на съда.

Определенията не подлежат на обжалване.