Оставиха в ареста непълнолетен и още двама души, обвинени в убийство във Варна, извършено по хулигански подбуди.

Сигналът за открито тяло на 46-годишен мъж е подаден на 13 април на обществено място в жк. „Вл. Варненчик“, съобщиха от обвинението.

При първоначалния оглед е установено, че става дума за убийство. Съдебномедицинската експертиза показва, че причината за смъртта е кръвозагуба.

В хода на разследването е установено, че към престъплението е съпричастно непълнолетно момче от града. То е издирено, задържано и привлечено към наказателна отговорност.

Двамата му приятели - на 23 и на 18 години са задържани и обвинени за нанасяне на телесни повреди.

Работата по случая продължава. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-Варна.