Тяло на мъж е открито тази сутрин във Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът за безжизнено лежащ мъж до бл. 9 в квартал „Владислав Варненчик“ е получен в 7:11 ч. в Трето районно управление във Варна. Пристигналите на място полицаи и екип на Спешна помощ констатирали смъртта на 46-годишния мъж, водещ скитнически начин на живот.

По тялото на починалия са установени прободни рани в областта на бедрата и седалището.

По случая е образувано досъдебно производство.