Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е поканил китайския президент Си Цзинпин да посети Белия дом на 24 септември, предаде Франс прес.

"Имам честта да ви поканя вас и съпругата ви да ни посетите в Белия дом на 24 септември", каза Тръмп по време на официална вечеря в Пекин, обръщайки се към Си и съпругата му Пън Лиюан.

Американският президент определи проведените по-рано през деня разговори с китайската делегация като "изключително позитивни и продуктивни".

"По-рано днес проведохме изключително позитивни и продуктивни разговори и срещи с китайската делегация", заяви Тръмп.