Около 30 къщи са наводнени в село Тича, няма бедстващи хора. Около 17:00 часа е получен сигнал за бедстваща жена в къща край реката. Тя е била своевременно изведена. Това съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на мястото на наводнението.

По думите му, по-рано днес, около 16:45 часа, река Голяма Камчия излязла от коритото си вследствие на проливен дъжд. Придошлата река е заляла и републиканския път Котел – Омуртаг (I-48). Активирана е системата BG-ALERT, а пътният участък е затворен с цел предотвратяване на пътнотранспортни произшествия, каза Кашеров.

БТА

Информация за усложнената обстановка в село Тича е постъпила около 16:30 часа, когато е било съобщено за проливен дъжд в планинския район над селото, посочи Кашеров. "Наводнени са между 25 и 30 къщи, като по стените на някои от тях личат следи, показващи, че водата е достигнала около един метър височина. По предварителни оценки засегнатите жители са около 100 души", каза още областният управител.

За настаняване на нуждаещите се са осигурени помещения в читалището и кметството на селото, като организацията се координира от кмета на Тича. Пожарната служба и екипи за аварийна безопасност работят по отводняването на засегнатите имоти. Очаква се в помощ на разчистването да се включат и 20 военнослужещи от поделението в Сливен, уточни Кашеров.

БТА

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Предстои почистване на мостовете в селото, затлачени с наноси и дървета, донесени от придошлите води. Според областния управител основната задача през следващите дни ще бъде разчистването на тинята от къщите и възстановяването на нормалната обстановка, допълни областният управител на Сливен.

След оттеглянето на водата ще бъде извършена проверка на коритата на реките в района и ще бъде назначена комисия, която да установи причините за възникналата ситуация и дали извършваните досега дейности по почистване са били достатъчни, посочи още Михаил Кашеров.

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