След днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата и поне вътрешната политика са в режим на свободно падане. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ, след като премиерът Румен Радев съобщи, че САЩ са поискали да разположат самолети на летище „Безмер“, а днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“.

Беше направена една илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата е, че министър-председателят твърди, че трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото пребиваване на американски военни самолети у нас. Това е така, но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията са съвсем различни и тук идва манипулацията на фактите. Искането и съответно даденето от министър Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО - това пише в нотата от миналата година. Разликата е, че според изнесената от премиера Радев информация, отново чрез нота се иска пребиваването на тези самолети за операция в Близкия изток. Тук се иска вече разрешение на Народното събрание. Но премиерът Радев може би забравя, или все още се чувства като президент, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. В този смисъл пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев, а ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство, посочи Георгиев.

Радев: САЩ поискаха да разположат самолети на летище „Безмер“, ще предложим НС да разреши (ВИДЕО)

В Народното събрание ГЕРБ ще гласува "за" даването на това разрешение, но в крайна сметка последната дума ще бъде на мнозинството и да се крие министър-председателят зад мнозинството е странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес да каже какво и как ще направи, заяви Георгиев.

Сега България не виждам да е получила разрешение за падане на визите за влизане в програмата за безвизово пътуване до САЩ, отбеляза той.

Ситуацията започва да прилича на онзи виц, който излезе преди два месеца. Какво стана с визите - визите остават, тогава и самолетите остават, каза Христо Гаджев.

Когато се разглежда това решение в НС, ние ще поискаме от Министерството на отбраната и двете ноти - тази от февруари и тази от юли. Бяхме уведомени в чата на Комисията по отбрана вчера, че утре ще има извънредно заседание, без да е ясно, дори на колегите от "Прогресивна България" какво точно ще гледаме на това извънредно заседание. Явно това е най-спешното нещо за тази седмица на правителството. Нека да видим днес какво решение ще вземат, но очевидно мотивите са вече различни, каза още той.

Доколко тези самолети ще бъдат базирани на летище „Безмер“, ще видим, защото те така или иначе трябва да идват до "Враждебна", за да зареждат, посочи той.