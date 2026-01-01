Мощни бури, придружени от ураганен вятър, проливен дъжд и градушки, връхлетяха Южна България, оставяйки след себе си паднали дървета, прекъснато електрозахранване и материални щети. В Пловдив дербито между „Ботев“ и „Локомотив“ (София) беше прекратено още в 5-ата минута, а в няколко области аварийни екипи работят по отстраняването на пораженията.

Благоевград

Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-Alert, съобщиха от областната администрация.

Предупреждението е за цялата област Благоевград.

БТА

Силен вятър и буря нанесоха материални щети в Благоевград. За обстановката след бурята съобщи общинският кмет Методи Байкушев с публикация във Facebook. Екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Благоевград, звено „Инспекторат“ към Община Благоевград и общинското предприятие „Чистота“ са на терен, разчистват падналите дървета и описват щетите.

Пловдив

Мачът между „Ботев“ (Пловдив) и „Локомотив“ (София) на стадион „Христо Ботев“ беше официално прекратен още в 5-ата минута поради ураганен вятър, проливен дъжд и градушка. Срещата е отложена с 24 часа и ще се заиграе утре.

Времето в Пловдив рязко се влоши, а градушка удари града малко преди прекратяването на мача. Движението на автомобили и пешеходци е силно затруднено, като има множество паднали клони почти в целия град. Все още се очаква официална информация от властите дали има сериозни материални щети.

БТА

През нощта над Югозападна, Централна Южна и Североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Явленията ще бъдат интензивни главно около Стара планина и в крайните североизточни райони.

Вятърът ще бъде слаб, като за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На повече места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни в източните и планинските райони, като ще има и градушки.

Ямбол

Силна гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка остави без електрозахранване пет села в Ямболско - Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец. За авариите е уведомено електроразпределителното дружество. Очаква се екипи на ЕВН да започнат работа по отстраняването им, съобщиха от Областната администрация.

Най-сериозни са пораженията в община Тунджа. В село Кабиле силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница. В село Завой освен повалени дървета има и скъсан електрически кабел, като районът е обезопасен, а дружеството ЕВН е уведомено.

В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района.

БТА

Към този момент в общините Елхово и Болярово няма данни за нанесени щети или възникнали проблеми, информират от областната управа.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призовава жителите на засегнатите населени места да бъдат изключително внимателни и да не предприемат излишни пътувания до пълното нормализиране на обстановката. Той апелира гражданите да не се приближават до паднали дървета и скъсани електропроводници, а при забелязани опасности незабавно да подават сигнали на телефон 112 или до съответните общински власти.

Георги Чалъков увери, че институциите са в постоянна координация, а екипите на аварийните служби и електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването и отстраняване на последствията от бурята.

БТА

Сандански

Силна буря премина през община Сандански, нанесени са материални щети, съобщиха от администрацията. Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради преминалата буря, вследствие на която има паднали клони, нанесени са локални материални щети и са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в част от населените места.

От общинската администрация съобщават, че екипи на Община Сандански, Районното управление в Сандански, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Сандански, както и други компетентни служби, са на терен и работят по отстраняване на последствията и обезопасяването на засегнатите райони.

От общината призовават гражданите, ако не е наложително, да не напускат домовете си до окончателното преминаване на бурята. Препоръчва се да се избягват паркове, дървета, електропроводи и участъци с паднали клони, както и да се спазват указанията на компетентните органи.