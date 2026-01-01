За опасна ситуация сигнализираха жители на кв. "Обеля" в социалните мрежи.

На видео се вижда как деца опъват въже от двете страни на пътното платно на ул. „Aкад. Дмитрий Лихачов“ в столичния квартал "Обеля".

На видеото се вижда как автомобилите спират рязко, за да избегнат инцидент.

"Бяха омотали и опънали въпросното въже около китките си и само навременната ми реакция да спра предодврати тежки травми", пише потребителят, снимал видеото. Той подчертава, че материалите са изпратени в 9РПУ.

Видеото е публикувано във Фейсбук групата на квартала, а по-късно разпространено и в други канали.