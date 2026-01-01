Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви днес извънредно положение заради наближаването на климатичния феномен „Ел Ниньо“, който се очаква да бъде разрушителен, предаде Франс прес.

Според прогнозите регионът може да бъде засегнат от силни и опустошителни бури, както и от опасност от високи приливи, които биха могли да причинят наводнения.

Мярката на извънредното положение има за цел да осигури предварително необходимото оборудване за борба с наводненията, като чували с пясък и помпи. Тя също така позволява на Националната гвардия на Калифорния да се подготви за спасителни, издирвателни, инженерни и логистични операции, съобщиха властите.

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Свързван с периоди на суша, наводнения и рекордно високи температури по света, феноменът „Ел Ниньо“ представлява естествено изменение на климата, което се проявява на всеки две до седем години. През август той продължи да се засилва и вече има 75% вероятност да се превърне в най-мощния „Ел Ниньо“, регистриран някога, според американската Национална администрация за океанографски и атмосферни изследвания.

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В миналото „Ел Ниньо“ е предизвиквал или засилвал сушата и риска от пожари в някои райони на Амазония, Централна Америка, Индонезия и Австралия, предизвиквал е нарушения в сезона на мусоните в Индия, както и проливни дъждове в Източна Африка.

Този феномен се добавя към последиците от изменението на климата, причинено от човешката дейност, като по-специално той засилва екстремните метеорологични явления.

През годината след „Ел Ниньо“ топлината, натрупана в океана, се освобождава в атмосферата, което обикновено допринася за повишаване на температурите в глобален план. Поради това много климатолози прогнозират, че 2027 г. ще бъде най-топлата година, регистрирана някога.