Настоящият климатичен феномен Ел Ниньо вероятно ще се превърне в най-мощния, регистриран досега, предупредиха учени, като посочиха, че светът трябва да се подготви за по-чести суши, наводнения и други екстремни метеорологични явления.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в централната и източната екваториална част на Тихия океан, което води до промени в атмосферната циркулация, валежите и ветровете по целия свят.

Явлението обикновено се появява на всеки две до седем години и продължава между девет и дванадесет месеца. Последиците му са различни в отделните региони - от тежки суши до разрушителни наводнения.

Според Тим Стокдейл, специалист по Ел Ниньо в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF), тазгодишното явление няма аналог в повече от три десетилетия наблюдения.

„Напълно основателно е да се каже, че никога досега не сме разполагали с прогноза за Ел Ниньо, която да показва толкова голяма сила и толкова единодушни резултати във всички модели“, заяви той, цитиран от АФП.

По думите му би било „много, много голяма изненада“, ако настоящото Ел Ниньо не счупи всички досегашни рекорди.

„Очаквам то да постави нови рекорди, макар че няма никакви гаранции“, добави Стокдейл.

Макар Ел Ниньо обикновено да достига своя пик между ноември и февруари, най-силното повишение на глобалните температури настъпва със закъснение.

В комбинация с причиненото от човека изменение на климата предишното Ел Ниньо допринесе 2023 г. да стане втората най-гореща година в историята, а 2024 г. - най-топлата, регистрирана досега.

Американската метеорологична служба обяви миналия месец, че Ел Ниньо вече е започнало и се очаква да достигне потенциално историческа сила.

Световната метеорологична организация също прогнозира, че между юли и септември явлението бързо ще се усили.

Агенциите на ООН за продоволствена помощ вече отправиха призив за допълнително финансиране на превантивни мерки срещу очакваните последици.

В Индия земеделските власти подготвят извънредни планове за подпомагане на фермерите заради очакваните по-слаби мусонни валежи.

В много райони на Азия Ел Ниньо обикновено води до по-сухо време и продължителни засушавания, като отслабва мусоните над Южна Азия и лишава Индия и съседните страни от жизненоважни валежи.

В Австралия явлението увеличава риска от суши, горещи вълни и мащабни горски пожари.

В Източна Африка, особено в района на Африканския рог, Ел Ниньо често носи по-обилни валежи, докато големи части от Южна, Западна, Централна и Източна Африка обикновено остават по-сухи от нормалното.

По западното крайбрежие на Южна Америка, включително в Перу и Еквадор, силните прояви на Ел Ниньо често предизвикват проливни дъждове, наводнения и свлачища.

За разлика от това, северната част на Бразилия обикновено страда от по-сухо време, което увеличава опасността от горски пожари в Амазония.