Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж за принуда спрямо жена, при която са използвани заплаха и насилие в село Владая, съобщиха от обвинението.

Вечерта на 26 юли в къща, обвиняемият, с цел да принуди жената да му даде 100 евро, я заплашил с насилие, заканил ѝ се убийство и ѝ нанесъл лека телесна повреда.

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Той е крещял на жената: „ще те заколям, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро“, като през това време допрял нож до гърлото ѝ, удрял я с ръце и крака по главата и тялото и след това я пробол с вилица под лявото око.

Мъжът е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.