Столичното метро ще бъде с удължено работно време във вторник, 18 август, заради мача между ПФК „Левски“ и ПФК "АЕК". Влаковете ще се движат до 01:00 ч. след полунощ, съобщиха от ПФК „Левски“.

Двубоят е от 22:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ и е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

Удълженото работно време е особено важно за зрителите на късния двубой. При начало в 22:00 ч. срещата ще приключи около полунощ, а допълнителният час ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона.

Най-близката метростанция до Националния стадион е „Стадион Васил Левски“.

Служители на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция "Национална полиция" и областни дирекции на МВР ще подпомагат столичните си колеги във връзка с охраната на обществения ред за футболната среща, съобщиха от МВР.

Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакинската агитка ще се осъществява от охранителна фирма, а за гостуващата – от полицейски служители.

Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20:00 часа, като с цел избягване на струпването на зрители се призовава посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане.

От МВР отбелязват, че ще се извършват проверки за граждани с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носене на забранени предмети и вещи – огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви.

Охраната на спортното събитие е ангажимент на охранителна фирма. Полицията ще осигурява охраната на гостуващата агитка и необходимите полицейски сили за действия при необходимост и за подпомагане на организатора.

Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представяне на предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

От МВР предупреждават, че заради засиления зрителски интерес са възможни затруднения в движението в централната градска част. При необходимост движението временно ще бъде ограничавано и възстановявано веднага след отпадане на необходимостта.