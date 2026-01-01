Двама ученици загинаха днес при стрелба в гимназия в южната част на Филипините, като единият от тях е стрелецът, предаде Ройтерс.

Ситуацията вече е овладяна, съобщиха представители на властите. Това е вторият подобен инцидент в страната за по-малко от два месеца.

Стрелбата е станала в училище към частния университет „Атенео де Замбоанга“ (Ateneo de Zamboanga University) в град Замбоанга, където нападателят внесъл пистолет и пушка на територията на учебното заведение и открил огън по ученици в класна стая, сочи предварителен доклад на полицията.

Кметът на град Замбоанга - Хаймер Адан Оласо, заяви, че нападателят очевидно е носел камера, закрепена на тялото му, за да излъчва на живо нападението в гимназията, съобщи Асошиейтед прес. Двама души са били ранени, посочи той.

Нападателят първоначално е стрелял по учител, но не е ясно дали учителят е бил улучен. След това е прострелял свой съученик, който е починал. После стрелецът се е самоубил, заяви Оласо пред радиомрежата Ди Зи Би Би (DZBB).

Ройтерс съобщава, че отнелият живота си нападател е ученик в девети клас. Жертвата е момче, което е било в горния випуск, съобщи полицията.

Ректорът на университета, в чийто кампус се е разиграла трагедията, Ерналд Андал потвърди, че няма данни за още загинали или ранени.

„Не искаме подобни неща да се случват. За нас безопасността на всички наши ученици е основен приоритет“, заяви Андал.

Стрелбата последва нападение през юни в държавна гимназия в град Таклобан, при което най-малко трима ученици бяха убити, а около 20 други бяха ранени, след като двама техни съученици откриха огън на територията на училището.

Стрелбите в училища по принцип не са обичайни Филипините, където действат сравнително строги правила за притежание на огнестрелни оръжия, включително изисквания за проверка на миналото и психологическа оценка. В страната обаче продължава разпространението на незаконни огнестрелни оръжия.

Новинарският канал Ей Ен Си (ANC) показа кадри на ученици и родители, събрали се пред входа на училището, където присъстваха и полицаи и военнослужещи. На кадрите се виждаше и пристигането на криминалисти в учебното заведение.

Според уебсайта на учебното заведение то се помещава в пететажна сграда в комплекс с площ от 8 хектара (19,8 акра), в който се обучават учениците от началния и прогимназиалния курс към университета.

Трагедията се разигра и по-малко от 10 дни след нашумял случай в Тайланд, при който ученик произведе серия от изстрели в училище в покрайнините на столицата Банкок.