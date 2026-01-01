Товарен автомобил удари патрулка и лека кола на Околовръстния път на Стара Загора, съобщиха от полицията.

БТА

Инцидентът е станал минути преди 08:00 часа тази сутрин.

БТА

По първоначална информация камионът, управляван от 50-годишен мъж, не е успял да спре заради техническа неизправност, вследствие на което е последвала катастрофа с патрулен автомобил и лека кола, шофирана от 40-годишен мъж.

БТА

При инцидента няма пострадали, нанесени са само материални щети. Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

БТА

На място има екип на сектор „Пътна полиция“.