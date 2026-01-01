Разбиха схема за 70 000 евро с пасища, ливади и животни във Врачанско, съобщиха от полицията.

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На 30 септември служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР извършиха проверка на три животновъдни обекта - две пасища и сграда в три селища на областта.

Проверките са извършени след оперативно-следствени действия и придобита информация за деклариране на неверни сведения в заявления към Държавен фонд „Земеделие“, с цел финансово подпомагане.

При проверка на стопанска постройка в землището на село Мраморен, налични животни не са установени. При проверките на пасища в землището на Мизия и на село Алтимир, също не са установени заявените по документи животни.

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Проверките са установили, че освен регистрираните по документи животни, трите лица собственици на дружества са заявили за подпомагане пред фонд „Земеделие“ 212 парцела с обща площ 2236 декара ливади и пасища в различни землища.

Общата сума на нанесената щета е в размер около 70 000 евро. Работата по доказване на престъпната дейност на лицата продължава.