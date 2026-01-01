Починал човек е открит в района на Комините на Витоша вчера, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Във следобедните часове на вчерашния ден отряд София е изнесъл починалия от планината.

Днес условията за туризъм в планините са добри, съобщи ПСС. В по-голяма част от страната времето е слънчево, на места в района на Родопите преобладават облаци. Има слаб до умерен вятър във високите части на планините. Вечер температурите са около 0 градуса, а сутринта в района на Ботев са отчетени минус 4 градуса.

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Планинските спасители съобщиха още, че съоръженията по курортите не работят. Те съветват туристите да спазват определените маршрути за придвижване и да не излизат извън маркираните пътеки, да се подготвят със заредени телефони и добра екипировка.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.