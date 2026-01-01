„Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване". Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в ефира на „Здравей, България“.

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По думите му целта на предложените промени е да се забрани продажбата на домашна ракия, произведена по неясна технология, в търговски обекти, ресторанти, къщи за гости и други места.

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„Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия“, увери Донев. Той уточни, че санкциите са насочени към хората, които продават домашна ракия, а не към тези, които я произвеждат за лична употреба. Ако ракията е подарък, това не е нарушение, но продажбата ѝ е забранена.

Финансовият министър подчерта, че законопроектът е на обществено обсъждане и след получените реакции текстовете ще бъдат променени.

► Донев: Новият дълг е изтеглен при добри условия

По повод новия държавен дълг от около 2 млрд. евро Донев заяви, че финансирането е осигурено при добри за България условия. Той посочи, че страната се намира в процедура по свръхдефицит, но според него оценките на анализаторите за икономиката и предприетите от правителството мерки са положителни.

► Данъкът върху свръхпечалбата на банките

Донев коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите на банките. Той определи като „само предположение" твърденията, че мярката непременно ще доведе до повишаване на лихвите по кредитите.

„През последните пет години банките са увеличили печалбите си с 588%. Това представлява свръхпечалба", каза вицепремиерът.

Той посочи още, че с присъединяването на България към еврозоната банките са получили възможност да освободят значителен ресурс, който досега са държали като резерв в Българската народна банка.

„Предстои среща с управителя на БНБ Димитър Радев", добави Донев. Той подчерта, че не би се отказал от идеята за облагане на свръхпечалбите на банките. По темата вече има публичен спор между финансовото министерство и БНБ за възможните ефекти от мярката.

► Ще се облага ли свръхпечалбата на търговските вериги?

Финансовият министър коментира и възможното облагане на свръхпечалбите на големите търговски вериги. „В подготвяните текстове ще бъдат отчетени приходите, които са резултат от внедряването на нови технологии и предлагането на нови продукти. Ако даден бизнес реализира значително по-високи печалби, трябва да има възможност те да бъдат обложени", каза той.

Донев посочи, че подобен подход е бил използван и през 2022 г., когато с европейски регламент е въведено облагане на свръхпечалбите на енергийните компании.

► По-малко разходи в държавната администрация

„Правителството предприема мерки и за ограничаване на разходите. Предвижда се преструктуриране на неефективни структури в държавната администрация и намаляване на разходите с около 750 млн. евро", категоричен е министърът на финансите.

По думите му целта е да бъдат свити разходите по различни пера в бюджета, като едновременно с това се търсят и допълнителни източници на приходи. Общият ефект от мерките според него трябва да достигне около 2,2 млрд. евро.

► Ще има съкращения в системата за сигурност

По отношение на разходите в сектора за сигурност Донев заяви, че целта е повишаване на ефективността. „България има поети ангажименти към НАТО, които ще бъдат спазвани, но всички структури трябва да бъдат прегледани", подчерта той.

По думите му са обсъждани и разходите в полицията. Предвиждат се съкращения на позиции, които не са пряко свързани с полицейската дейност.

► За цените на дизела

Донев заяви, че не е коректно настоящите цени на дизела да се сравняват директно с тези отпреди няколко години. Той припомни промяната в доставките на петрол за България след отказа от дерогацията за руския петрол. По думите му въпреки поскъпването страната ни остава сред държавите в Европа с най-ниски цени на горивата.

► Бюджет 2027

По отношение на бюджета за следващата година Донев заяви, че България трябва стриктно да спазва параметрите, заложени за страната заради процедурата по свръхдефицит.

„На 5 и 6 октомври се очаква представители на Европейската комисия да пристигнат за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 г. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК. Всички срокове ще бъдат спазени, а след 15 октомври проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание", обеща той.

► Донев за еврото и цените

Донев коментира и поскъпването на стоките след въвеждането на еврото. Според него самата валута не е причина за ръста на цените. Той обаче заяви, че тогавашното правителство не е направило достатъчно добра оценка на готовността на страната за присъединяване към еврозоната и не е предприело достатъчно мерки за защита на потребителите.

По думите му липсата на достатъчен контрол е допринесла за ръста на цените и инфлацията.

► Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Донев коментира и убийството на бизнесмена Илиян Филипов. „Филипов не е сред физическите лица, дарили средства на коалиция „Прогресивна България“. Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата", съобщи вицепремиерът

Донев посочи, че не е запознат дали Филипов е имал връзки с бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. „Това е работата на органите на реда и те ще си свършат работата“, заяви той.